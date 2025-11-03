Tarapoto: Accidente vehicular deja un fall3cido y tres heridos
Un accidente registrado a horas de la mañana, en la vía Fernando Belaunde Terry Sur (Tarapoto), dejó un fall3cid0 y tres heridos, luego de que un automóvil de la empresa Huallaga Express fuera aplastado por un camión de carga pesada de la Corporación Reyes Cargo SAC.
La víctima fue identificada como Andrés Copia Chávez, quien quedó atrapado dentro del vehículo. Vecinos y bomberos relataron escenas de desesperación durante el rescate, mientras el automóvil permanecía incrustado debajo de la unidad de carga.
Desde Revista CARETAS
