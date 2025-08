GRABADO el 05-08-2025

"PETRO inventa CONFLICTOS para ganar POPULARIDAD", afirma excanciller Gonzáles Posada Gestión

El excanciller Luis Gonzales Posada criticó duramente al presidente colombiano GustavoPetro, acusándolo de buscar protagonismo y beneficios políticos al afirmar que el Perú se habría apropiado de una isla en el RíoAmazonas. Según Gonzales Posada, estas declaraciones no tienen sustento y responden a una estrategia de Petro para ganar respaldo interno. No hay mayor rédito político para un mandatario en problemas que aparentar firmeza ante un supuesto conflicto externo, señaló el excanciller, advirtiendo que este tipo de declaraciones solo buscan tensar las relacionesbilaterales con fines populistas.



