Sismo 6.1 en Turquía: edificios dañados y alerta en Estambul El Comercio
El sismo de magnitud 6,1 registrado este lunes en el oeste de Turquía, con epicentro en Sındırgı, provocó fuertes sacudidas que se sintieron hasta en Estambul y Esmirna. Según la agencia privada DHA, al menos un edificio colapsó y varios sufrieron daños estructurales. El país, ubicado sobre múltiples fallas sísmicas, ya experimentó un devastador terremoto en 2023 que dejó más de 53 000 muertos.
noticiashoy breakingnews desastresnaturales terremoto Turquía Sındırgı Estambul Esmirna magnitud61 fallasismicas infraestructura seguridad
