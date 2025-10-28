GRABADO el 28-10-2025

Sismo 6.1 en Turquía: edificios dañados y alerta en Estambul El Comercio

El sismo de magnitud 6,1 registrado este lunes en el oeste de Turquía, con epicentro en Sındırgı, provocó fuertes sacudidas que se sintieron hasta en Estambul y Esmirna. Según la agencia privada DHA, al menos un edificio colapsó y varios sufrieron daños estructurales. El país, ubicado sobre múltiples fallas sísmicas, ya experimentó un devastador terremoto en 2023 que dejó más de 53 000 muertos.



noticiashoy breakingnews desastresnaturales terremoto Turquía Sındırgı Estambul Esmirna magnitud61 fallasismicas infraestructura seguridad



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



terremoto Turquía 6.1

sismo oeste de Turquía

Sındırgı provincia Balıkesir

terremoto Estambul Esmirna

magnitud 6,1 sacude Turquía

fallas sísmicas Turquía occidental

edificios colapsados Turquía sismo

réplicas terremoto Turquía 2025

historial sísmico Turquía 2023

infraestructura vulnerable Turquía

alerta terremoto Turquía

zonas de falla Anatolia occidental

impacto sísmico urbano Estambul

Rescate y daños edificios Turquía

qué hacer tras sismo Turquía

profundidad terremoto Turquía Balıkesir

sismo sentido hasta Estambul

respuesta emergencias Turquía

seguimiento terremoto en Turquía

riesgo sísmico en Turquía

Desde EL COMERCIO

HURACÁN MELISSA EN VIVO: IMÁGENES DE SU DEVASTADORA LLEGADA A JAMAICA El Comercio.

¿NAVE O COMETA? EL DR.CHOY NOS EXPLICA UNO MÁS ENVIVO.

Impactantes imágenes de la llegada del Huracán Melissa a Jamaica El Comercio.

Huracán Melissa categoría 5 toca tierra en Jamaica y dejaría 1,5 millones afectados El Comercio.

Tren choca contra bus que invadía vía férrea en El Agustino El Comercio.

Plantean desaforar a congresista Lucinda Vásquez por asesor 'corta uñas' Mirada de Fondo.

MARTÍN VIZCARRA: ¿PUEDE POSTULAR A LA VICEPRESIDENCIA PESE A ESTAR INHABILITADO? EN VIVO.

Sismo 6.1 en Turquía: edificios dañados y alerta en Estambul El Comercio.

Carlos Bruce llama "come tierras" a congresista María Acuña El Comercio.

Burevestnik: ¿cómo es el nuevo y poderoso misil de crucero que Putin presentó? Comercio.

Huracán Melissa en categoría 5 golpea el Caribe: daños severos en Jamaica y Haití El Comercio.

Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio.

Carlos Bruce a favor del toque de queda en algunos distritos de Lima El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 27 DE OCTUBRE: JERÍ LIDERA OPERATIVOS NOCTURNOS, ALERTA DANITARIA POR SEDANTE Y MÁS.

¡Descontrol! Así celebraron los jugadores de Universitario la obtención del 'Tri' El Comercio.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.