GRABADO el 28-10-2025

MARTÍN VIZCARRA: ¿PUEDE POSTULAR A LA VICEPRESIDENCIA PESE A ESTAR INHABILITADO? EN VIVO

El expresidente MartínVizcarra ha sido inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia de la República para las elecciones de 2026, a pesar de estar sancionado con tres inhabilitaciones por parte del Congreso, incluyendo una de 10 años que le impide ejercer cargos públicos. Además, Vizcarra no está afiliado al partido con el que busca postular, lo cual va en contra de lo establecido por la legislación electoral vigente. ¿Es esto legal? ¿Puede postular un ciudadano sancionado por el Congreso? ¿Estamos ante una jugada política o un desafío abierto a la ley electoral? Te explicamos todos los escenarios legales y políticos detrás de esta controvertida precandidatura.
Analizamos lo que establece la Constitución, las sanciones del Congreso y cómo podría interpretarse su caso.

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

MARTÍN VIZCARRA: ¿PUEDE POSTULAR A LA VICEPRESIDENCIA PESE A ESTAR INHABILITADO? EN VIVO

