Noticias del 1 de agosto: LLUVIAS TORRENCIALES EN NEW YORK Y NEW JERSEY CAUSAN PÁNICO

Las intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas han dejado inundaciones graves en partes de NuevaYork y NuevaJersey, afectando también zonas del HudsonValley, LongIsland, Filadelfia, Connecticut, Maryland y WashingtonDC. La NOAA emitió un nivel 3 de 4 en la escala de amenaza por lluvias extremas y desbordes en el corredor del I95. Videos en redes muestran calles anegadas, transporte colapsado y daños materiales en varias zonas afectadas.



En el plano económico, las bolsaseuropeas abrieron en rojo este viernes mientras que los índices asiáticos cerraron a la baja. La decisión del presidente DonaldTrump de firmar un decreto que impone nuevos aranceles a decenas de países ha desatado incertidumbre global. Trump señaló que busca reestructurar el comerciomundial para beneficiar a EstadosUnidos, pese al temor de represalias comerciales y caída de inversiones.



En temas de geopolítica, el presidente de Rusia, VladimirPutin, aseguró desde Moscú que hay "progresos" en las negociaciones con Ucrania celebradas en Estambul, aunque reafirmó que no cambiará sus condiciones para una "paz duradera y estable". Mientras tanto, Kiev mantiene su posición firme y continúa buscando respaldo internacional para lograr una salida justa al conflicto.



En el sector salud, Trump dio un ultimátum a 17 farmacéuticas, estableciendo un plazo de 60 días para presentar propuestas que garanticen los mejores precios en nuevosmedicamentos, o de lo contrario enfrentarán medidas de presión desde su administración. Esta iniciativa busca reducir el costo de los medicamentos en el país y aumentar la transparencia en la industria.



Por otro lado, EstadosUnidos y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo de seguridad bilateral durante la visita de KristiNoem, secretaria del Departamento de Seguridad Interior, a Quito. El pacto contempla el intercambio de oficiales de enlace, mayor cooperación en investigaciones criminales y agilización de intercambio de información para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional.



