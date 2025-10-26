GRABADO el 26-10-2025

Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR

Argentina vive este domingo 26 de octubre una jornada electoral decisiva que definirá el equilibrio de poder en el Congreso y medirá la fuerza del Gobierno de Javier Milei.

larepública argentina eleccioneslesgilativas votaciones javiermilie legiladores

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

argentina
argentina hoy
argentina lo ultimo
argentina ahora
argentina javier milei
argentina milei
argentina en vivo
elecciones legislativas
elecciones legislativas en argentina
elecciones legislativas argentina
elecciones legislativas argentina hoy
elecciones legislativas argentina hoy en vivo
elecciones legislativas argentina en vivo
elecciones legislativas argentina como van
elecciones legislativas argentina milei
elecciones legislativas argentina javier milei
elecciones legislativas argentina en vivo ahora
elecciones legislativas argentina en vivo hoy
elecciones legislativas argentina 26 de octubre

Desde La República - LR+

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 27 de octubre 2025 EnDirectoLR.

JOSÉ JERÍ, EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ELECCIONES 2026 SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

ESTADO DE EMERGENCIA: BALEAN GIMNASIO por SEGUNDA VEZ: EXIGEN 40 MIL SOLES Titulares en LR.

¿Qué pasa con la economía tras la vacancia de Boluarte?.

Elecciones Argentina 2025: minuto a minuto y resultados de las votaciones legislativas LR.

Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR.

¡Universitario tricampeón del fútbol peruano! LR.

Lula se ofrece como intermediario entre EE. UU. y Venezuela para reducir la tensión en el Caribe LR.

EE. UU. posiciona buque de guerra frente a Venezuela Noticias del 26 de octubre de 2025 LR.

Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR.

¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR.

Disidentes de las FARC advierten que combatirán a EE.UU. si invade Colombia LR.

Curwen denuncia mensajes extorsivos: Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre LR.

Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR.

Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 27 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

JOSÉ JERÍ, EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ELECCIONES 2026 SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

video

ESTADO DE EMERGENCIA: BALEAN GIMNASIO por SEGUNDA VEZ: EXIGEN 40 MIL SOLES Titulares en LR

video

¿Qué pasa con la economía tras la vacancia de Boluarte?

video

Elecciones Argentina 2025: minuto a minuto y resultados de las votaciones legislativas LR

video

Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR

video

¡Universitario tricampeón del fútbol peruano! LR

video

Lula se ofrece como intermediario entre EE. UU. y Venezuela para reducir la tensión en el Caribe LR

video

EE. UU. posiciona buque de guerra frente a Venezuela Noticias del 26 de octubre de 2025 LR

video

Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR

video

¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR

video

Disidentes de las FARC advierten que combatirán a EE.UU. si invade Colombia LR

video

Curwen denuncia mensajes extorsivos: Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre LR

video

Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR

video

Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 27 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo