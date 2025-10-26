GRABADO el 26-10-2025

ADT vs. Universitario: hora, fecha y canal LR

Universitario de Deportes visita este domingo 26 de octubre a ADT de Tarma a las 15:30 horas por la fecha 16 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por L1MAX en DirecTV y Claro TV, con cobertura en Líbero y La República.

Con 36 puntos, Universitario busca afianzar su dominio en el fútbol peruano. ¿Crees que lograrán un resultado clave para soñar con el Tricampeonato?



larepública universitario adt tarma futbolperuano l1max



Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

