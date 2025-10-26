GRABADO el 26-10-2025

¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR

Además, cuestiona el papel del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, acusándolos de actuar bajo intereses políticos y debilitar la independencia judicial.

hildebrandt josejeri estadodeemergencia

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR.

Disidentes de las FARC advierten que combatirán a EE.UU. si invade Colombia LR.

Curwen denuncia mensajes extorsivos: Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre LR.

Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR.

Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR.

Elecciones en Argentina definen si Milei consolida su poder en el Congreso LR.

Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo domingo 26 de octubre LR.

Manuel Monteagudo Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no un delito HLR.

ADT vs Universitario en vivo: hoy 3:30 pm en Tarma EnVivoLR.

Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR.

ADT vs. Universitario: hora, fecha y canal LR.

Buque estadounidense USS Gravely llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela LR.

Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR.

REAL MADRID vs. BARCELONA fecha, hora y canal para ver el clásico LR.

Paro nacional el 14 de noviembre: 'Generación Z' hizo anuncio EnVivoLR.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR

video

Disidentes de las FARC advierten que combatirán a EE.UU. si invade Colombia LR

video

Curwen denuncia mensajes extorsivos: Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre LR

video

Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR

video

Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR

video

Elecciones en Argentina definen si Milei consolida su poder en el Congreso LR

video

Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo domingo 26 de octubre LR

video

Manuel Monteagudo Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no un delito HLR

video

ADT vs Universitario en vivo: hoy 3:30 pm en Tarma EnVivoLR

video

Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR

video

ADT vs. Universitario: hora, fecha y canal LR

video

Buque estadounidense USS Gravely llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela LR

video

Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR

video

REAL MADRID vs. BARCELONA fecha, hora y canal para ver el clásico LR

video

Paro nacional el 14 de noviembre: 'Generación Z' hizo anuncio EnVivoLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 27 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo