¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR
Además, cuestiona el papel del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, acusándolos de actuar bajo intereses políticos y debilitar la independencia judicial.
hildebrandt josejeri estadodeemergencia
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR.
Disidentes de las FARC advierten que combatirán a EE.UU. si invade Colombia LR.
Curwen denuncia mensajes extorsivos: Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre LR.
Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR.
Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR.
Elecciones en Argentina definen si Milei consolida su poder en el Congreso LR.
Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo domingo 26 de octubre LR.
Manuel Monteagudo Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no un delito HLR.
ADT vs Universitario en vivo: hoy 3:30 pm en Tarma EnVivoLR.
Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR.
ADT vs. Universitario: hora, fecha y canal LR.
Buque estadounidense USS Gravely llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela LR.
Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR.
REAL MADRID vs. BARCELONA fecha, hora y canal para ver el clásico LR.
Paro nacional el 14 de noviembre: 'Generación Z' hizo anuncio EnVivoLR.
Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.