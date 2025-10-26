GRABADO el 26-10-2025

Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR

Rusia ha logrado probar con éxito su misil nuclear Burevestnik, capaz de evadir el escudo antimisiles de Estados Unidos y con un alcance de hasta 14.000 kilómetros. Según Vladimir Putin, el misil permaneció en el aire casi 15 horas y demostró su capacidad para maniobrar y atacar objetivos altamente protegidos.



El presidente ruso destacó que se trata de un arma única en el mundo y que ahora se trabajará en desplegar la infraestructura necesaria para ponerla en servicio. El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, subrayó que este misil representa un avance estratégico de largo alcance para las fuerzas armadas de Rusia.



