Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR
Rusia ha logrado probar con éxito su misil nuclear Burevestnik, capaz de evadir el escudo antimisiles de Estados Unidos y con un alcance de hasta 14.000 kilómetros. Según Vladimir Putin, el misil permaneció en el aire casi 15 horas y demostró su capacidad para maniobrar y atacar objetivos altamente protegidos.
El presidente ruso destacó que se trata de un arma única en el mundo y que ahora se trabajará en desplegar la infraestructura necesaria para ponerla en servicio. El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, subrayó que este misil representa un avance estratégico de largo alcance para las fuerzas armadas de Rusia.
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
misíl nuclear rusa burevestnik
burevestnik rusia alcance ilimitado
rusia prueba misil nuclear evadir defensa eeuu
arma estratégica rusia burevestnik
amenaza nuclear global rusia burevestnik
vladimir putin arma
rusia armamento
arma rusia
putin
LaRepública putin rusia guerrarusiaucrania
Desde La República - LR+
¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR.
Disidentes de las FARC advierten que combatirán a EE.UU. si invade Colombia LR.
Curwen denuncia mensajes extorsivos: Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre LR.
Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR.
Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR.
Elecciones en Argentina definen si Milei consolida su poder en el Congreso LR.
Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo domingo 26 de octubre LR.
Manuel Monteagudo Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no un delito HLR.
ADT vs Universitario en vivo: hoy 3:30 pm en Tarma EnVivoLR.
Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR.
ADT vs. Universitario: hora, fecha y canal LR.
Buque estadounidense USS Gravely llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela LR.
Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR.
REAL MADRID vs. BARCELONA fecha, hora y canal para ver el clásico LR.
Paro nacional el 14 de noviembre: 'Generación Z' hizo anuncio EnVivoLR.
Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.