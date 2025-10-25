GRABADO el 25-10-2025

Paro nacional el 14 de noviembre: 'Generación Z' hizo anuncio EnVivoLR

Tras el asesinato del rapero Eduardo Ruiz 'Trvko' en la marcha del 15 de octubre, colectivos y organizaciones convocadas por la 'Generación Z' marchan este 25 de octubre desde Plaza Francia por diferentes calles de Lima, Perú. Se pide justicia para las víctimas. También protestan contra el gobierno de José Jerí y el Congreso. "Que se vayan todos", es la consigna. En paralelo, un colectivo a favor de las fuerzas del orden se movilizaron desde el Campo de Marte hacia Palacio de Justicia.



Además hoy día 26 de Octubre

