GRABADO el 26-10-2025

Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR

Este domingo 26 de octubre, después de dos décadas, las andas del Señor de los Milagros retornan al Callao para recorrer sus calles en el Nazareno Móvil. Con gran fervor, miles de fieles acompañan este histórico recorrido por el primer puerto, en medio de oraciones, cánticos y profunda devoción.



señordelosmilagros senordelosmilagrosenvivo señordelosmilagrosprimerrecorrido



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

LaRepública



señor de los milagros

señor de los milagros nazarenas tv en vivo

nazarenas tv en vivo

recorrido señor de los milagros

primera salida del señor de los milagros

señor de los milagros oracion

señor de los milagros cancion

señor de los milagros

procesión del señor de los milagros

señor de los milagros en vivo

señor de los milagros hoy

señor de los milagros en vivo hoy

señor de los milagros primer recorrido

salida del señor de los milagros hoy

señor de los milagros primer recorrido

señor de los milagros recorrido

señor de los milagros noticias

señor de los milagros transmision en vivo

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 27 de octubre 2025 EnDirectoLR.

JOSÉ JERÍ, EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ELECCIONES 2026 SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

ESTADO DE EMERGENCIA: BALEAN GIMNASIO por SEGUNDA VEZ: EXIGEN 40 MIL SOLES Titulares en LR.

¿Qué pasa con la economía tras la vacancia de Boluarte?.

Elecciones Argentina 2025: minuto a minuto y resultados de las votaciones legislativas LR.

Señor de los Milagros recorre el Callao este domingo 26 de octubre LR.

¡Universitario tricampeón del fútbol peruano! LR.

Lula se ofrece como intermediario entre EE. UU. y Venezuela para reducir la tensión en el Caribe LR.

EE. UU. posiciona buque de guerra frente a Venezuela Noticias del 26 de octubre de 2025 LR.

Elecciones Argentina 2025 en vivo: votaciones legislativas y resultados minuto a minuto LR.

¡CONTUNDENTE! Hildebrandt critica a Jerí tras el Estado de Emergencia HLR.

Disidentes de las FARC advierten que combatirán a EE.UU. si invade Colombia LR.

Curwen denuncia mensajes extorsivos: Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre LR.

Rusia prueba el Burevestnik, su misil nuclear capaz de evadir el escudo antimisiles de EE. UU. LR.

Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.