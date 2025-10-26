GRABADO el 26-10-2025

Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo domingo 26 de octubre LR

Hoy, domingo 26 de octubre, después de dos décadas, las andas del Señor de los Milagros retornan al Callao para recorrer sus calles en el Nazareno Móvil. Con gran fervor, miles de fieles acompañan este histórico recorrido por el primer puerto, en medio de oraciones, cánticos y profunda devoción.



