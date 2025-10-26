GRABADO el 26-10-2025

Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR

La Generación Z volvió a las calles este 25 de octubre tras el fallecimiento de Truko, joven que murió durante las movilizaciones del 15 de octubre. Miles de manifestantes se reunieron en el centro de Lima y frente al Palacio de Justicia para exigir justicia, denunciar abusos policiales y reclamar garantías para ejercer el derecho a la protesta.

Familiares de las víctimas realizaron un plantón frente a dos medios de comunicación, acusándolos de deslegitimar las marchas juveniles. Al cierre de la jornada, la Generación Z convocó un nuevo paro nacional para el 14 de noviembre, en defensa de la justicia, la dignidad y la democracia.



Esto pasó en la marcha pacífica de la Generación Z del 25 de octubre LR

