GRABADO el 08-08-2025

Fundación de Kylian Mbappé construye colegio y cancha sintética en Ancón

El astro del RealMadrid KylianMbappé extiende su legado más allá de la cancha con un ambicioso proyecto social en Ancón, Perú, impulsado por su fundación InspiredbyKM. Desde 2020, esta ONG ha acompañado a 98 jóvenes hacia sus metas.



En esta nueva etapa, financia la construcción de un colegio de calidad y la remodelación de una cancha de fútbol sintética como espacios que potencian educación y recreación.



Estas iniciativas solidarias representan una alianza que promueve oportunidades reales para las nuevas generaciones peruanas.









