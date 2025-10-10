GRABADO el 10-10-2025

¿Quién es José Jerí?: el controversial e inesperado presidente que sucede a Dina El Comercio

José Enrique Jerí Oré, de 38 años, asumió la presidencia interina de Perú el 10 de octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente aprobada por el Congreso. Antes había sido presidente del Congreso para el periodo 20252026, y congresista por Lima al acceder como accesitario de Martín Vizcarra. Jerí es militante del partido Somos Perú desde 2013 y ha ocupado cargos de asesoría política y gestión pública.



Su llegada al poder no está exenta de controversias: ha sido vinculado a denuncias por presunta violación sexual (denuncia archivada) y denuncias de coimas durante su gestión como congresista. En su primer discurso como presidente, Jerí aseguró que combatir la criminalidad sería su prioridad absoluta.



Perú vive un momento de alta inestabilidad política: Jerí se convierte en el octavo presidente del país en menos de una década, y deberá gobernar hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026. Su rápida asunción y los cuestionamientos que lo rodean generan dudas sobre la legitimidad de su mandato y el rumbo político del país.



JoséJerí PresidentePerú Boluarte SomosPerú PolíticaPeruana



