GRABADO el 20-09-2025

¡GRAVE ERROR! Lilia Oria advierte que congresistas subestiman a la población con la "Ley Pro-AFP"

PICO A PICO Lilia Doris Oria, presidenta de ANAEA-AFP, afirmó que los congresistas que respaldaron la "Ley Pro-AFP" y se desmarcaron de la reforma subestiman a la población.



Mira la entrevista completa en https://www.youtube.com/watch?v12ovcINGqvk

Desde El Búho pe

Arequipa y la música altiplánica: El llamado del Círculo de Mujeres Sikuri a la tolerancia cultural.

MAL MANEJO Presidenta de Asociación Turística alerta sobre acaparamiento de entradas a Machu Picchu.

Susel Paredes, con raíces volcánicas El Regreso.

MIEDO EN PALACIO Represión descontrolada de la PNP por masiva marcha de la "Generación Z".

¡GRAVE ERROR! Lilia Oria advierte que congresistas subestiman a la población con la "Ley Pro-AFP".

Susel Paredes, el lenguaje loncco y su vínculo con Arequipa El Regreso.

Lambayeque: UNPRG recuperan más de 80 hectáreas invadidas PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Oscorima gobernador regional descarta candidatura en 2026 y marca distancia de coyuntura.

Junín: Chinalco se lleva enseres de familias desalojadas de la antigua Morococha PASÓ EN EL PERÚ.

¿GÁLVEZ, EL NUEVO FISCAL? Se concreta venganza de Dina y la mafia: le dicen adiós a Delia Espinoza.

PASÓ EN EL PERÚ: Chinalco se lleva enseres de familias desalojadas de la antigua Morococha.

Delia Espinoza destituida, el sueño de Fuerza Popular Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡EL COLMO! La gota que colmó el vaso en Machu Picchu: paro reveló crisis en gestión turística.

NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser amigable.

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio".

Además hoy día 22 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.