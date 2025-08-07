GRABADO el 08-08-2025

Interno del penal involucrado en presunta extorsión

Un interno del penal El Milagro estaría involucrado en el presunto delito de extorsión en agravio a una empresa. Según la Policía Nacional este reo conjuntamente con otras cuatro personas habría estado exigiendo mediante mensajes de WhatsApp, la suma de 50 mil soles a los encargados para no atentar contra su vida.



En el operativo se logró desarticular la presunta banda criminal Los Mecánicos de la Extorsión. Entre los detenidos se encuentran estas personas identificadas como Lisbeth Mirella Rondo Pereda, Junior Jhanpooll García Ávalos, Cesar del Carmen García Muñoz y Jefferson Aldair Castillo Paucar.



La intervención fue realizada por efectivos policiales del Área de Investigaciones de extorsiones de Trujillo. En los lugares se logró incautar equipos celulares, así como tarjetas de débito. Asimismo, en el penal de El Milagro se realizó el allanamiento de la celda del interno involucrado en este delito.



Las personas detenidas y las especies incautadas fueron trasladadas al complejo policial de San Andrés.



Las investigaciones por parte de la policía de la DIVINCRI continuaran para lograr corroborar con exactitud el presunto vinculo delictivo entre el interno del penal el Milagro y las otras cuatro personas puestas en custodia.



