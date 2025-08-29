GRABADO el 29-08-2025

Inician cadena solidaria para ayudar a docente accidentado

Un docente de economía del centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo, Fernando Caciano Cayhuaray sufrió un accidente de tránsito la mañana del miércoles en la urbanización Santa María. Su estado de salud es delicado.

Él sufrió un accidente cuando conducía su motocicleta, al parecer habría colisionado con un auto.

Ante ello, exalumnos, colegas y estudiantes han iniciado una cadena de solidaridad por el querido profesor que viene luchando por su vida. A través de las redes sociales se ha difundido su fotografía pidiendo a la colectividad unirse para apoyar a su familia.

Desde la página de Facebook del Cepunt, se está solicitando cualquier colaboración a través del yape 973791030 a nombre de la hermana de Fernando, Silvia Caciano.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

No todos los espacios naturales son aptos para turismo.

Gobierno entregará bono y reconstruirá viviendas de la av. Perú.

Violento asalto a una joven en la urb. California.

Prenden fuego a minivan de la empresa de transporte Diez Ases.

Inician cadena solidaria para ayudar a docente accidentado.

PNP investiga desaparición de tres jóvenes en Pacasmayo.

Poste en mal estado amenaza viviendas y a transeúntes.

Funcionario niega acusaciones tras intervención policial.

Trabajadores del poder judicial acataron paro nacional.

Presunto ladrón fue detenido y golpeado por comerciantes.

Dos muertos y dos heridos en enfrentamiento con la policía.

Detonan explosivo en hostal en la localidad de Casa Grande.

Trabajadores del Iren exigen cambio de autoridades.

Abuelita muere en incendio tras caer una vela en su vivienda.

Presentan expedientes técnicos para áreas de conservación ambiental.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

No todos los espacios naturales son aptos para turismo

video

Gobierno entregará bono y reconstruirá viviendas de la av. Perú

video

Violento asalto a una joven en la urb. California

video

Prenden fuego a minivan de la empresa de transporte Diez Ases

video

Inician cadena solidaria para ayudar a docente accidentado

video

PNP investiga desaparición de tres jóvenes en Pacasmayo

video

Poste en mal estado amenaza viviendas y a transeúntes

video

Funcionario niega acusaciones tras intervención policial

video

Trabajadores del poder judicial acataron paro nacional

video

Presunto ladrón fue detenido y golpeado por comerciantes

video

Dos muertos y dos heridos en enfrentamiento con la policía

video

Detonan explosivo en hostal en la localidad de Casa Grande

video

Trabajadores del Iren exigen cambio de autoridades

video

Abuelita muere en incendio tras caer una vela en su vivienda

video

Presentan expedientes técnicos para áreas de conservación ambiental

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 30 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo