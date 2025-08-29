GRABADO el 29-08-2025

Inician cadena solidaria para ayudar a docente accidentado

Un docente de economía del centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo, Fernando Caciano Cayhuaray sufrió un accidente de tránsito la mañana del miércoles en la urbanización Santa María. Su estado de salud es delicado.



Él sufrió un accidente cuando conducía su motocicleta, al parecer habría colisionado con un auto.



Ante ello, exalumnos, colegas y estudiantes han iniciado una cadena de solidaridad por el querido profesor que viene luchando por su vida. A través de las redes sociales se ha difundido su fotografía pidiendo a la colectividad unirse para apoyar a su familia.



Desde la página de Facebook del Cepunt, se está solicitando cualquier colaboración a través del yape 973791030 a nombre de la hermana de Fernando, Silvia Caciano.



