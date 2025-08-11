GRABADO el 11-08-2025

Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / bandera colombiana en Santa Rosa TQH EN VIVO

En este episodio de Tenemos Que Hablar analizamos el impacto nacional e internacional tras la muerte del senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, quien falleció este 11 de agosto a los 39 años, luego de permanecer más de dos meses hospitalizado por las graves heridas de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio. Uribe Turbay, reconocido por su férrea oposición al presidente GustavoPetro, se convierte en la primera víctima de un magnicidio en Colombia en más de tres décadas. Te contamos los detalles del caso, las reacciones políticas y lo que este hecho significa para la seguridad y la democracia en el país.



Además. ¿qué le respondió Gustavo Petro al Perú, luego de la polémica por la isla Santa Rosa en la fronter?, lo veremos en un análisis con el el canciller Elmer Schialer.



El Cambio del Dólar llega gracias a southernperucoppercorporation: producimos cobre, hacemos patria

