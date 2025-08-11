Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / bandera colombiana en Santa Rosa TQH EN VIVO
En este episodio de Tenemos Que Hablar analizamos el impacto nacional e internacional tras la muerte del senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, quien falleció este 11 de agosto a los 39 años, luego de permanecer más de dos meses hospitalizado por las graves heridas de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio. Uribe Turbay, reconocido por su férrea oposición al presidente GustavoPetro, se convierte en la primera víctima de un magnicidio en Colombia en más de tres décadas. Te contamos los detalles del caso, las reacciones políticas y lo que este hecho significa para la seguridad y la democracia en el país.
Además. ¿qué le respondió Gustavo Petro al Perú, luego de la polémica por la isla Santa Rosa en la fronter?, lo veremos en un análisis con el el canciller Elmer Schialer.
El Cambio del Dólar llega gracias a southernperucoppercorporation: producimos cobre, hacemos patria
Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
muerte de Miguel Uribe Turbay
magnicidio en Colombia
atentado político en Bogotá
precandidato presidencial asesinado
oposición a Gustavo Petro
historia de magnicidios en Colombia
reacciones políticas en Colombia
seguridad y democracia colombiana
Gustavo Petro declaraciones
conflicto Colombia Perú
isla Santa Rosa frontera
canciller Elmer Schialer
relaciones diplomáticas Colombia Perú
tensiones fronterizas en Sudamérica
polémica internacional por isla
historia de la isla Santa Rosa
fundación Santa Fe de Bogotá
asesinatos políticos en Latinoamérica
crisis política en Colombia
noticias internacionales de hoy
Desde EL COMERCIO
Muerte de Miguel Uribe Turbay: Congreso de Colombia le rinde homenaje póstumo EN VIVO.
Miguel Uribe muere: ¿quién es 'Chipi' y qué se sabe de los implicados en su atentado? El Comercio.
¿Por qué Israel planeó la ejecución de 5 periodistas de Al Jazeera en Gaza? El Comercio.
MELCOCHITA EN UNO MÁS EN VIVO.
Santa Rosa: colocan bandera colombiana en territorio peruano de isla Chinería El Comercio.
Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / bandera colombiana en Santa Rosa TQH EN VIVO.
Conflicto por isla Santa Rosa: Álvaro Uribe no apoya declaraciones de Petro Mirada de Fondo.
CURWEN apañador.
Fuerte sismo de 6,1 en Turquía deja un muerto y heridos tras varios derrumbes El Comercio.
Dina Boluarte fue recibida en Indonesia con elegante y 'majestuosa' El Comercio.
La Feria del Hogar de 1982: así se vivió el fenómeno en Lima El Comercio.
Brasil: Palmeiras sufre ataque con bombas en su centro de entrenamiento El Comercio.
Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio.
Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.
Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio.
Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.