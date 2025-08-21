GRABADO el 21-08-2025

Crónica de la trágica noche que canceló el partido Independiente y U. de Chile El Comercio

La trágica noche en Avellaneda obligó a suspender el partido entre Independiente y la UniversidaddeChile por la CopaSudamericana 2025. Lo que comenzó como un duelo intenso en la cancha terminó en caos absoluto en las tribunas, con disturbios, heridos y más de 90 detenidos según fuentes oficiales.



En este video repasamos la crónica completa de los hechos que llevaron al árbitro Gustavo Tejera a cancelar el encuentro. ¿Qué dijo la Conmebol? ¿Qué sanciones podrían caer sobre ambos clubes? Una historia que marcó una de las páginas más oscuras del fútbol sudamericano.



