GRABADO el 16-10-2025

X CILE Arequipa: Entrevista al novelista español Javier Cercas.

Entrevista al novelista español Javier Cercas.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

X CILE Arequipa: Entrevista a Alfredo Herrera, Director de la biblioteca Mario Vargas Llosa.

X CILE: Descubre la biblioteca que conserva valiosos documentos del año 1700.

X CILE Arequipa: Entrevista al novelista español Javier Cercas..

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez.

X CILE en Arequipa: Sesión de homenaje a Mario Vargas Llosa.

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez.

La Victoria : Principales causas de la inseguridad en el distrito.

Arequipa y las joyas historicas custodiadas en el Museo La Recoleta.

X CILE Arequipa : Homenaje a Mario Vargas Llosa- Sesión Plenaria.

Rey Felipe VI inaugura X CILE en la ciudad de Arequipa.

Rey Felipe VI inaugura X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa.

X CILE Arequipa : Homenaje a Mario Vargas Llosa- Sesión Plenaria.

ADEX destaca crecimiento de exportaciones y apuesta por diálogo con nuevo gabinete.

SJL propone que presupuesto contra la criminalidad se transfiera a municipios más afectados.

Rey Felipe VI en Perú: conozcamos cómo son las sucesiones en las monarquías.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.