GRABADO el 15-10-2025

La Victoria : Principales causas de la inseguridad en el distrito

EnVivo: Conversamos con el alcalde distrital de La Victoria sobre los temas que generan la inseguridad ciudadana en su jurisdicción. Rubén Cano, burgomaestre de este populoso distrito, nos informa también sobre las acciones que se vienen adoptando y las tareas pendientes. Hace poco, el presidente José Jerí se reunió con los alcaldes distritales y llegaron a varios acuerdos.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

