GRABADO el 16-10-2025

Tren Macho en Huancavelica: Desafíos y oportunidades

EnVivo: Conversamos sobre la modernización del Tren Macho en Huancavelica, y en qué puede beneficiar la viabilidad de esta obra ferroviaria. Este histórico y legendario ferrocarril, tiene una extensión de 128 km., y une las ciudades de Huancayo y Huancavelica, en la sierra central del Perú. Nos acompaña la Ing. Doris Abad Córdova, especialista en Energía Estabilizada y Renovable y Electromovilidad Ferroviaria, para explicarnos los retos y oportunidades de una obra de tal magnitud. La especialista también nos habla del próximo foro a desarrollarse mañana viernes 17 de octubre en el Congreso de la República y que abordará este tema.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Sesión de clausura del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

X CILE: Entrevista al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

X CILE Arequipa: entrevista a Luis García Montero - Director del Instituto Cervantes.

¡Chavín de Huántar cobra vida! Fomentan turismo vivencial con escenificaciones históricas.

X CILE Arequipa: Entrevista a Julián Quirós, director de diario ABC de España.

X CILE Arequipa: Entrevista a Carlos Granéz, escritor colombiano.

X CILE Arequipa: Entrevista a Luis Llosa, cineasta y productor de televisión.

Normas legales: Osinergmin aprueba precios máximos para instalación interna de gas natural.

Indecopi detecta alimentos procesados que omiten octógonos pese a altos niveles de azúcar y grasas.

Las 5 del día: declararán Lima en emergencia para combatir la criminalidad.

Mininter: PNP especializada combatirá frontalmente las extorsiones.

Santuario de la Virgen de Chapi: el templo más grande del Perú en Arequipa.

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez.

Tren Macho en Huancavelica: Desafíos y oportunidades.

La Victoria : Principales causas de la inseguridad en el distrito.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.