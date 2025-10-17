GRABADO el 17-10-2025

Santuario de la Virgen de Chapi: el templo más grande del Perú en Arequipa

Valle de Chapi - distrito Polobaya a 60 km de la ciudad de Arequipa
Santuario de la Virgen de Chapi, inaugurado el 14 de junio de 2025.

Llegar a este lugar en auto toma cerca de dos horas. También hay peregrinos a pie desde la misma Ciudad Blanca.
Es considerado el templo más grande del Perú.
Ocupa 50,000 m2. Tiene capacidad para 4,500 personas dentro, y 30,000 fieles en la explanada.



Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

