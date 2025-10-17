GRABADO el 17-10-2025

Las 5 del día: declararán Lima en emergencia para combatir la criminalidad

1.- Declararán Lima en emergencia para combatir la criminalidad



2.- Alertan que 24 mil centros poblados estarían en riesgo de deslizamientos por lluvias en el país



3.- Gobierno regula consumo seguro de servicios digitales del Estado



4.- Hoy se conmemora Día de las Áreas Naturales Protegidas en todo el país



5.- Midagri Impulsa consumo del picarón en el Día Nacional de tradicional postre









