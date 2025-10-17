GRABADO el 17-10-2025

X CILE Arequipa: Entrevista a Julián Quirós, director de diario ABC de España

EN VIVO: Transmisión especial del X CILE Arequipa con entrevista a Julián Quirós, director de ABC de España, quien comenta sobre el uso de la inteligencia artificial en las redacciones periodísticas y cómo reconocer las fake news en elecciones.https://www.youtube.com/watch?vXKVZ3yJ1u4U



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Sesión de clausura del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

X CILE: Entrevista al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

X CILE Arequipa: entrevista a Luis García Montero - Director del Instituto Cervantes.

¡Chavín de Huántar cobra vida! Fomentan turismo vivencial con escenificaciones históricas.

X CILE Arequipa: Entrevista a Julián Quirós, director de diario ABC de España.

X CILE Arequipa: Entrevista a Carlos Granéz, escritor colombiano.

X CILE Arequipa: Entrevista a Luis Llosa, cineasta y productor de televisión.

Normas legales: Osinergmin aprueba precios máximos para instalación interna de gas natural.

Indecopi detecta alimentos procesados que omiten octógonos pese a altos niveles de azúcar y grasas.

Las 5 del día: declararán Lima en emergencia para combatir la criminalidad.

Mininter: PNP especializada combatirá frontalmente las extorsiones.

Santuario de la Virgen de Chapi: el templo más grande del Perú en Arequipa.

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez.

Tren Macho en Huancavelica: Desafíos y oportunidades.

La Victoria : Principales causas de la inseguridad en el distrito.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.