GRABADO el 16-10-2025

Mininter: PNP especializada combatirá frontalmente las extorsiones

EnVivo: El ministro del Interior, Tiburcio Orbezo, anunció durante la Mesa de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte en el Congreso , una serie de medidas para enfrentar de manera decidida el delito de extorsión en el país. Entre las acciones destacadas, informó la selección de un equipo especializado integrado por oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, con experiencia en investigación criminal e inteligencia operativa, que se encargará exclusivamente de combatir este delito. Para conocer más sobre el alcance nos enlazamos con la abogada Erika Solís, investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP y del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción de la PUCP.



