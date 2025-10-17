GRABADO el 17-10-2025

X CILE: Entrevista al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero

Sesión de clausura del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

¡Chavín de Huántar cobra vida! Fomentan turismo vivencial con escenificaciones históricas.

X CILE Arequipa: Entrevista a Julián Quirós, director de diario ABC de España.

X CILE Arequipa: Entrevista a Carlos Granéz, escritor colombiano.

X CILE Arequipa: Entrevista a Luis Llosa, cineasta y productor de televisión.

Normas legales: Osinergmin aprueba precios máximos para instalación interna de gas natural.

Indecopi detecta alimentos procesados que omiten octógonos pese a altos niveles de azúcar y grasas.

Las 5 del día: declararán Lima en emergencia para combatir la criminalidad.

Mininter: PNP especializada combatirá frontalmente las extorsiones.

Santuario de la Virgen de Chapi: el templo más grande del Perú en Arequipa.

X CILE Arequipa : entrevista a Salvador Gutiérrez Ordoñez.

Tren Macho en Huancavelica: Desafíos y oportunidades.

La Victoria : Principales causas de la inseguridad en el distrito.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

