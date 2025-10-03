GRABADO el 03-10-2025

¿Quién era CARACAS, uno de los líderes del TREN DE ARAGUA, que fue capturado en COLOMBIA? Gestión

En un operativo conjunto entre Estados Unidos, Colombia y Reino Unido, las autoridades colombianas capturaron en Valledupar a José Antonio Márquez Morales, alias Caracas, considerado cabecilla del brazo armado del Tren de Aragua, organización criminal catalogada por varios países como terrorista. Esta detención supone un duro golpe estratégico para las redes delictivas transfronterizas. TrenDeAragua OperativoInternacional CapturaCaracas



Márquez Morales, ex policía de Venezuela, enfrentará cargos por terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir. Según autoridades, fue designado por Niño Guerrero para liderar acciones con explosivos, control territorial y homicidios en la frontera colombovenezolana. CrimenOrganizado ExPolicíaDelincuente Terrorismo



Durante años, alias Caracas escaló entre los criminales más buscados de la región. Formó parte de la primera promoción de la Policía Nacional Bolivariana, pero luego se afilió al crimen organizado y se convirtió en uno de los más temidos en Maracaibo y Zulia. Esta captura representa además un símbolo de la migración delictiva institucional hacia bandas armadas.



