GRABADO el 02-10-2025

Noticias de 2 de octubre: MÉXICO APRUEBA INGRESO DE TROPAS DE EEUU A VERACRUZ Noticiero

El senado mexicano aprobó que Integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de EstadosUnidos ingresarán a México durante los últimos meses del año para participar en tareas de capacitación conjunta con elementos de la Marina de México. El ingreso de las tropas de Estados Unidos fue aprobado por el Senado a solicitud de la presidenta ClaudiaSheinbaum.



El líder del régimen chavista, NicolásMaduro, dio por iniciada la "Navidad" en Venezuela desde el Centro "Helicoide", el principal centro de detención y torturas de Venezuela y denunciado por organismos internacionales por ser el núcleo de violaciones de derechos humanos contra opositores.



Tras el cierre del gobierno y la clausura parcial de algunos de sus servicios, la CasaBlanca amenazó con despidos "inminentes". Según advirtió la portavoz de la Casa Blanca, KarolineLeavitt, algunos funcionarios recibieron la notificación de que deben quedarse en casa, sin goce de sueldo y otros deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo, también sin cobrar, hasta que no se apruebe la extensión.



Unas 45 embarcaciones se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria fue interceptada por el ejército de Israel. Entre los arrestados hay 30 ciudadanos españoles, además de grupos numerosos de Italia, Turquía, Malasia, Túnez, Brasil y Francia. También se encuentran activistas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia. La flotilla ha hecho un llamamiento urgente a los gobiernos e instituciones internacionales para garantizar la seguridad de los participantes y exigir su liberación inmediata.



Este jueves Manchester reportó un atentado en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, donde al menos cuatro personas resultaron heridas por un atropello y un apuñalamiento. Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30 (hora local). Los servicios de emergencia han atendido a cuatro personas, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca.



noticiashoy breakingnews categoría México EEUU Sheinbaum Maduro ElHelicoide Gaza Flotilla Israel España Manchester atentado cierregubernamental despidos



ingreso fuerzas especiales EE. UU. a México

entrenamiento conjunto Marina México

Claudia Sheinbaum permiso tropas estadounidenses

Maduro inaugura Navidad El Helicoide

El Helicoide denuncias derechos humanos

cierre gobierno EE. UU. despidos inminentes

Karoline Leavitt advertencia despidos

flotilla humanitaria interceptada Gaza

Global Sumud Flotilla detenidos

30 españoles arrestados flotilla Gaza

intercepción en aguas internacionales

reacción diplomática detenciones marítimas

ataque sinagoga Crumpsall Manchester

atentado en Manchester Yom Kippur

heridos en sinagoga Crumpsall

cooperación militar México EE. UU.

deportación activistas interceptados



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

TREN DE ARAGUA DIVIDE AL CHAVISMO RADAR24.

¿Por qué el SENADO de MÉXICO aprobó el ingreso de MILITARES de EE.UU. a VERACRUZ? Gestión.

Noticias de 2 de octubre: MÉXICO APRUEBA INGRESO DE TROPAS DE EEUU A VERACRUZ Noticiero.

Así fue el ABORDAJE del EJÉRCITO DE ISRAEL a la flotilla de activistas en GAZA Gestión.

¿Qué se sabe de la FLOTILLA con ayuda humanitaria que fue secuestrada por ISRAEL? Gestión.

Noticias 1 de octubre: MADURO ESTALLA CONTRA RUBIO POR LLAMARLO NARCO Y LANZA AMENAZA Noticiero.

¿Por qué cerró el gobierno? Las 5 puntos de conflicto de entre DEMÓCRATAS y REPUBLICANOS Gestión.

MADURO ESTALLA CONTRA MARCO RUBIO: "REPUDIO SUS EXPRESIONES" Gestión.

Noticias de 1 de octubre: CIERRA GOBIERNO DE EEUU POR CULPA DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS Noticiero.

IMÁGENES del MORTAL TERREMOTO de 6.9 en FILIPINAS que causó 70 muertos Gestión.

Noticias de 30 de setiembre: RUBIO PRESIONA A TRUMP PARA APURAR CAÍDA DE MADURO Noticiero.

Maduro podría extender poderes extraordinarios hasta seis meses.

¿Por qué TRUMP ordenó que se CAMBIE los estandares de las FUERZAS ARMADAS de EE.UU. ? Gestión.

PETE HEGSETH anuncia que "NO HABRÁN MÁS TROPAS OBESAS" en ESTADOS UNIDOS Gestión.

MADURO SE ATRINCHERA CON ESTADO DE CONMOCIÓN ANTE EE.UU. radar24.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.