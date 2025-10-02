GRABADO el 02-10-2025

Milei permite ingreso de tropas de EE.UU. en medio de crisis económica en ARGENTINA Gestión

El presidente argentino Javier Milei firmó un decreto que autoriza la entrada de un contingente militar de Estados Unidos para participar en la Operación Tridente, un ejercicio conjunto que se desarrollará en Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025.



La medida ha generado una fuerte polémica política ya que se realizó sin aval del Congreso, lo que para la oposición constituye una violación constitucional. El gobierno sostiene que se trata de una decisión estratégica que fortalece las capacidades de la Armada y consolida alianzas internacionales.



En la operación participarán los Navy SEALs estadounidenses junto con comandos anfibios y buzos tácticos argentinos. El decreto advierte que la no participación afectaría el entrenamiento naval del país.



La decisión llega pocos días después del anuncio de Donald Trump de un plan de apoyo financiero a Argentina, lo que incrementa la suspicacia sobre las motivaciones del acuerdo.



Mientras el Ejecutivo defiende la cooperación militar, críticos denuncian una cesión de soberanía en un contexto de profunda crisis económica y de incertidumbre política en Argentina.



