GRABADO el 02-10-2025

¿Por qué el SENADO de MÉXICO aprobó el ingreso de MILITARES de EE.UU. a VERACRUZ? Gestión

El Senado mexicano aprobó que integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ingresen a territorio nacional para participar en tareas de capacitación conjunta con la Marina de México. Esta autorización fue solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum y representa un paso significativo en la cooperación en seguridad bilateral. México EstadosUnidos FuerzasEspeciales



Los ejercicios se llevarán a cabo en dos fases: la primera, del 6 de octubre al 28 de noviembre, en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina en Donato Guerra, Estado de México y la segunda, del 1 al 12 de diciembre, en el Polígono de Antón Lizardo, en la Heroica Escuela Naval Militar del estado de Veracruz. EntrenamientoConjunto MarinaMéxico



Durante estas maniobras especiales se enfocarán en infiltración, vigilancia y reconocimiento especial, con el objetivo de mejorar capacidades para la recolección de inteligencia en ambientes hostiles y complejos. Los participantes también fortalecerán técnicas de operación especial en escenarios de alta sensibilidad. InteligenciaMilitar operacionesespeciales



FuerzasEspeciales MéxicoEEUU EntrenamientoMilitar MarinaMéxico InteligenciaMilitar OperacionesEspeciales SeguridadFronteriza Sheinbaum CooperaciónMilitar CapacitaciónConjunta



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

TREN DE ARAGUA DIVIDE AL CHAVISMO RADAR24.

¿Por qué el SENADO de MÉXICO aprobó el ingreso de MILITARES de EE.UU. a VERACRUZ? Gestión.

Noticias de 2 de octubre: MÉXICO APRUEBA INGRESO DE TROPAS DE EEUU A VERACRUZ Noticiero.

Así fue el ABORDAJE del EJÉRCITO DE ISRAEL a la flotilla de activistas en GAZA Gestión.

¿Qué se sabe de la FLOTILLA con ayuda humanitaria que fue secuestrada por ISRAEL? Gestión.

Noticias 1 de octubre: MADURO ESTALLA CONTRA RUBIO POR LLAMARLO NARCO Y LANZA AMENAZA Noticiero.

¿Por qué cerró el gobierno? Las 5 puntos de conflicto de entre DEMÓCRATAS y REPUBLICANOS Gestión.

MADURO ESTALLA CONTRA MARCO RUBIO: "REPUDIO SUS EXPRESIONES" Gestión.

Noticias de 1 de octubre: CIERRA GOBIERNO DE EEUU POR CULPA DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS Noticiero.

IMÁGENES del MORTAL TERREMOTO de 6.9 en FILIPINAS que causó 70 muertos Gestión.

Noticias de 30 de setiembre: RUBIO PRESIONA A TRUMP PARA APURAR CAÍDA DE MADURO Noticiero.

Maduro podría extender poderes extraordinarios hasta seis meses.

¿Por qué TRUMP ordenó que se CAMBIE los estandares de las FUERZAS ARMADAS de EE.UU. ? Gestión.

PETE HEGSETH anuncia que "NO HABRÁN MÁS TROPAS OBESAS" en ESTADOS UNIDOS Gestión.

MADURO SE ATRINCHERA CON ESTADO DE CONMOCIÓN ANTE EE.UU. radar24.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.