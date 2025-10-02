GRABADO el 02-10-2025

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES Noticiero

El presidente Donald Trump solicitó formalmente al Congreso que reconozca que Estados Unidos está en un conflicto armado con los cárteles de la droga. Con esa notificación, el Ejecutivo obtendrá poderes extraordinarios en tiempos de guerra para actuar con mayor libertad contra organizaciones criminales transnacionales. Esta medida representa una escalada formal en la estrategia antinarcóticos.



En Venezuela, el Tren de Aragua, la organización criminal señalada como amenaza internacional, está atravesando una etapa de fragmentación interna, según analistas citados en Radar 24. Aunque Maduro mantiene que ha sido desmantelada, sanciones oficiales y reportes recientes indican que la estructura sigue operativa, aunque debilitada.



En un giro diplomático, el Senado de México aprobó la entrada de integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos para realizar entrenamiento conjunto con la Marina mexicana. La solicitud fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca fortalecer tareas de cooperación en seguridad marítima y contra el tráfico de armas.



Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin criticó duramente el aumento de militarización en Europa, calificándolo de insensatez. Afirmó que Moscú responderá de manera rápida y rotunda si esa dinámica pone en peligro la seguridad rusa, en un momento de alta tensión con la OTAN y los países europeos.



ConflictoArmado Cárteles Trumppoderesextraordinarios

TrenDeAragua CrimenOrganizado MéxicoEEUU cooperación militar MarinaMéxico ClaudiaSheinbaum Putin MilitarizaciónEuropa OTAN SeguridadGlobal



Conflicto armado entre EE.UU. y cárteles de droga

Trump solicita poderes extraordinarios en tiempos de guerra

Fragmentación del Tren de Aragua en Venezuela

Fuerzas Especiales de EE.UU. entrenarán a la Marina mexicana

Claudia Sheinbaum aprueba ingreso de militares estadounidenses

Putin advierte sobre la militarización de Europa

Cooperación militar entre México y Estados Unidos

Estados Unidos declara guerra formal al narcotráfico

Crimen organizado bajo presión internacional



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿Quién era CARACAS, uno de los líderes del TREN DE ARAGUA, que fue capturado en COLOMBIA? Gestión.

PÁNICO EN CHINA TRAS SHOW DE DRONES QUE SALIÓ MAL Gestión.

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES Noticiero.

Tren de aragua está fragmentado pero sigue siendo peligroso.

¿Qué implica que TRUMP declare CONFLICTO ARMADO contra CÁRTELES DE DROGA? Gestión.

Milei permite ingreso de tropas de EE.UU. en medio de crisis económica en ARGENTINA Gestión.

TREN DE ARAGUA DIVIDE AL CHAVISMO RADAR24.

¿Por qué el SENADO de MÉXICO aprobó el ingreso de MILITARES de EE.UU. a VERACRUZ? Gestión.

Noticias de 2 de octubre: MÉXICO APRUEBA INGRESO DE TROPAS DE EEUU A VERACRUZ Noticiero.

Así fue el ABORDAJE del EJÉRCITO DE ISRAEL a la flotilla de activistas en GAZA Gestión.

¿Qué se sabe de la FLOTILLA con ayuda humanitaria que fue secuestrada por ISRAEL? Gestión.

Noticias 1 de octubre: MADURO ESTALLA CONTRA RUBIO POR LLAMARLO NARCO Y LANZA AMENAZA Noticiero.

¿Por qué cerró el gobierno? Las 5 puntos de conflicto de entre DEMÓCRATAS y REPUBLICANOS Gestión.

MADURO ESTALLA CONTRA MARCO RUBIO: "REPUDIO SUS EXPRESIONES" Gestión.

Noticias de 1 de octubre: CIERRA GOBIERNO DE EEUU POR CULPA DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS Noticiero.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.