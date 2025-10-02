GRABADO el 02-10-2025

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES  Noticiero

El presidente Donald Trump solicitó formalmente al Congreso que reconozca que Estados Unidos está en un conflicto armado con los cárteles de la droga. Con esa notificación, el Ejecutivo obtendrá poderes extraordinarios en tiempos de guerra para actuar con mayor libertad contra organizaciones criminales transnacionales. Esta medida representa una escalada formal en la estrategia antinarcóticos.

En Venezuela, el Tren de Aragua, la organización criminal señalada como amenaza internacional, está atravesando una etapa de fragmentación interna, según analistas citados en Radar 24. Aunque Maduro mantiene que ha sido desmantelada, sanciones oficiales y reportes recientes indican que la estructura sigue operativa, aunque debilitada.

En un giro diplomático, el Senado de México aprobó la entrada de integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos para realizar entrenamiento conjunto con la Marina mexicana. La solicitud fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca fortalecer tareas de cooperación en seguridad marítima y contra el tráfico de armas.

Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin criticó duramente el aumento de militarización en Europa, calificándolo de insensatez. Afirmó que Moscú responderá de manera rápida y rotunda si esa dinámica pone en peligro la seguridad rusa, en un momento de alta tensión con la OTAN y los países europeos.

ConflictoArmado Cárteles Trumppoderesextraordinarios
TrenDeAragua CrimenOrganizado MéxicoEEUU cooperación militar MarinaMéxico ClaudiaSheinbaum Putin MilitarizaciónEuropa OTAN SeguridadGlobal

Conflicto armado entre EE.UU. y cárteles de droga
Trump solicita poderes extraordinarios en tiempos de guerra
Fragmentación del Tren de Aragua en Venezuela
Fuerzas Especiales de EE.UU. entrenarán a la Marina mexicana
Claudia Sheinbaum aprueba ingreso de militares estadounidenses
Putin advierte sobre la militarización de Europa
Cooperación militar entre México y Estados Unidos
Estados Unidos declara guerra formal al narcotráfico
Crimen organizado bajo presión internacional

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿Quién era CARACAS, uno de los líderes del TREN DE ARAGUA, que fue capturado en COLOMBIA? Gestión.

PÁNICO EN CHINA TRAS SHOW DE DRONES QUE SALIÓ MAL Gestión.

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES  Noticiero.

Tren de aragua está fragmentado pero sigue siendo peligroso.

¿Qué implica que TRUMP declare CONFLICTO ARMADO contra CÁRTELES DE DROGA? Gestión.

Milei permite ingreso de tropas de EE.UU. en medio de crisis económica en ARGENTINA Gestión.

TREN DE ARAGUA DIVIDE AL CHAVISMO RADAR24.

¿Por qué el SENADO de MÉXICO aprobó el ingreso de MILITARES de EE.UU. a VERACRUZ? Gestión.

Noticias de 2 de octubre: MÉXICO APRUEBA INGRESO DE TROPAS DE EEUU A VERACRUZ  Noticiero.

Así fue el ABORDAJE del EJÉRCITO DE ISRAEL a la flotilla de activistas en GAZA Gestión.

¿Qué se sabe de la FLOTILLA con ayuda humanitaria que fue secuestrada por ISRAEL? Gestión.

Noticias 1 de octubre: MADURO ESTALLA CONTRA RUBIO POR LLAMARLO NARCO Y LANZA AMENAZA Noticiero.

¿Por qué cerró el gobierno? Las 5 puntos de conflicto de entre DEMÓCRATAS y REPUBLICANOS Gestión.

MADURO ESTALLA CONTRA MARCO RUBIO: "REPUDIO SUS EXPRESIONES" Gestión.

Noticias de 1 de octubre: CIERRA GOBIERNO DE EEUU POR CULPA DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS  Noticiero.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

¿Quién era CARACAS, uno de los líderes del TREN DE ARAGUA, que fue capturado en COLOMBIA? Gestión

video

PÁNICO EN CHINA TRAS SHOW DE DRONES QUE SALIÓ MAL Gestión

video

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES  Noticiero

video

Tren de aragua está fragmentado pero sigue siendo peligroso

video

¿Qué implica que TRUMP declare CONFLICTO ARMADO contra CÁRTELES DE DROGA? Gestión

video

Milei permite ingreso de tropas de EE.UU. en medio de crisis económica en ARGENTINA Gestión

video

TREN DE ARAGUA DIVIDE AL CHAVISMO RADAR24

video

¿Por qué el SENADO de MÉXICO aprobó el ingreso de MILITARES de EE.UU. a VERACRUZ? Gestión

video

Noticias de 2 de octubre: MÉXICO APRUEBA INGRESO DE TROPAS DE EEUU A VERACRUZ  Noticiero

video

Así fue el ABORDAJE del EJÉRCITO DE ISRAEL a la flotilla de activistas en GAZA Gestión

video

¿Qué se sabe de la FLOTILLA con ayuda humanitaria que fue secuestrada por ISRAEL? Gestión

video

Noticias 1 de octubre: MADURO ESTALLA CONTRA RUBIO POR LLAMARLO NARCO Y LANZA AMENAZA Noticiero

video

¿Por qué cerró el gobierno? Las 5 puntos de conflicto de entre DEMÓCRATAS y REPUBLICANOS Gestión

video

MADURO ESTALLA CONTRA MARCO RUBIO: "REPUDIO SUS EXPRESIONES" Gestión

video

Noticias de 1 de octubre: CIERRA GOBIERNO DE EEUU POR CULPA DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS  Noticiero

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

Expo Amazónica

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 03 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo