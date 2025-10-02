GRABADO el 02-10-2025

¿Qué implica que TRUMP declare CONFLICTO ARMADO contra CÁRTELES DE DROGA? Gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó oficialmente al Congreso que el país se encuentra en un conflicto armado formal contra los cárteles de la droga, una medida histórica que le otorga poderes extraordinarios en tiempos de guerra. La decisión marca un punto de quiebre en la política de seguridad nacional y redefine la lucha contra el narcotráfico como una guerra directa, con implicancias políticas, legales y militares de gran alcance.

Con esta declaración, Trump busca consolidar su enfoque de "mano dura" y expandir la capacidad del Ejército para ejecutar operaciones militares contra redes criminales tanto dentro como fuera del territorio estadounidense. Este nuevo marco permitiría el uso de fuerzas especiales, ataques aéreos selectivos y misiones de inteligencia táctica para desmantelar a los principales cárteles.

Además, la Casa Blanca ya ha comenzado a coordinar con gobiernos aliados en América Latina, como México, Colombia y Perú, para intensificar la cooperación militar y de inteligencia. Se espera que la guerra contra el narcotráfico escale también en el ámbito diplomático, con nuevas sanciones, bloqueos financieros y presión multilateral.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Día Interamericano del Agua

Día Interamericano del Agua

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de los Animales

Día Mundial de los Animales

