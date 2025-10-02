GRABADO el 02-10-2025

¿Qué implica que TRUMP declare CONFLICTO ARMADO contra CÁRTELES DE DROGA? Gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó oficialmente al Congreso que el país se encuentra en un conflicto armado formal contra los cárteles de la droga, una medida histórica que le otorga poderes extraordinarios en tiempos de guerra. La decisión marca un punto de quiebre en la política de seguridad nacional y redefine la lucha contra el narcotráfico como una guerra directa, con implicancias políticas, legales y militares de gran alcance.



Con esta declaración, Trump busca consolidar su enfoque de "mano dura" y expandir la capacidad del Ejército para ejecutar operaciones militares contra redes criminales tanto dentro como fuera del territorio estadounidense. Este nuevo marco permitiría el uso de fuerzas especiales, ataques aéreos selectivos y misiones de inteligencia táctica para desmantelar a los principales cárteles.



Además, la Casa Blanca ya ha comenzado a coordinar con gobiernos aliados en América Latina, como México, Colombia y Perú, para intensificar la cooperación militar y de inteligencia. Se espera que la guerra contra el narcotráfico escale también en el ámbito diplomático, con nuevas sanciones, bloqueos financieros y presión multilateral.



DonaldTrump, ConflictoArmado, Narcotráfico, CartelesDeDroga, PoderesDeGuerra, SeguridadNacional, EEUU, TrenDeAragua, CJNG, CartelDeSinaloa, NarcoGuerra, CongresoEEUU, EjercitoEEUU, ManoDura, Geopolítica



conflicto armado contra cárteles

Trump declara guerra al narcotráfico

poderes extraordinarios en tiempos de guerra

Estados Unidos vs cárteles de la droga

militarización de la lucha antidrogas

notificación de guerra al Congreso

carteles como amenaza internacional

nuevo enfoque de seguridad nacional

conflicto legal y militar contra el narco

intervención militar en América Latina

guerra directa contra organizaciones criminales

estrategia de Trump contra el crimen organizado

narcotráfico como amenaza global



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Noticias 3 de octubre: NUEVO MORTAL BOMBARDEO DE EEUU EN EL CARIBE CERCA DE VENEZUELA Noticiero.

EE.UU. DEFIENDE ATAQUES A NARCOLANCHAS POR SEGURIDAD NACIONAL.

NUEVO ATAQUE a 'narcolancha' en el MAR CARIBE deja cuatro muertos RadarClips.

¿Qué se sabe del CUARTO MORTAL ATAQUE de EEUU contra un narcobuque en el CARIBE? Gestión.

Noticias de 3 de octubre: MADURO ASUSTADO POR AVIONES CAZAS DE EEUU CERCA A VENEZUELA Noticiero.

MUEREN 2 MILITARES luego que helicóptero de la Aviación Militar se ESTRELLÓ en VENEZUELA Gestión.

LOÚLTIMO: IMÁGENES del MORTAL ATAQUE contra 'NARCOBUQUE' frente a COSTAS de VENEZUELA Gestión.

¿Quién era CARACAS, uno de los líderes del TREN DE ARAGUA, que fue capturado en COLOMBIA? Gestión.

PÁNICO EN CHINA TRAS SHOW DE DRONES QUE SALIÓ MAL Gestión.

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES Noticiero.

Tren de aragua está fragmentado pero sigue siendo peligroso.

¿Qué implica que TRUMP declare CONFLICTO ARMADO contra CÁRTELES DE DROGA? Gestión.

Milei permite ingreso de tropas de EE.UU. en medio de crisis económica en ARGENTINA Gestión.

TREN DE ARAGUA DIVIDE AL CHAVISMO RADAR24.

¿Por qué el SENADO de MÉXICO aprobó el ingreso de MILITARES de EE.UU. a VERACRUZ? Gestión.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.