Noticias 1 de octubre: MADURO ESTALLA CONTRA RUBIO POR LLAMARLO NARCO Y LANZA AMENAZA Noticiero

El presidente venezolano Nicolás Maduro lanzó un fuerte ataque contra el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras las acusaciones constantes de vínculos con el narcotráfico. Maduro calificó esas acusaciones como infundadas y parte de una campaña política contra el chavismo, mientras que sectores de la oposición alertan que esta retórica también podría ser una maniobra para justificar un aumento de la represión interna bajo el argumento de amenazas externas.



Por otro lado, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance responsabilizó a los demócratas por el cierre del gobierno federal, acusándolos de bloquear el consenso necesario en el Congreso. Vance advirtió que la paralización amenaza con afectar a empleados federales, recortar programas esenciales y provocar una crisis institucional si no se logra una solución pronto.



En el conflicto de Medio Oriente, el movimiento palestino Hamás rechazó la idea de entregar sus armas como parte del plan de paz propuesto por Donald Trump. El grupo exige como condición previa la retirada total del ejército israelí de Gaza y presenta cláusulas estrictas que, según ellos, son indispensables para aceptar cualquier alto el fuego duradero.



Mientras tanto, Filipinas fue golpeada por un terremoto de magnitud 6,9, que dejó al menos 69 muertos y más de 150 heridos. Infraestructuras vitales como hospitales, escuelas y edificios residenciales resultaron seriamente dañadas. Los centros de salud están saturados y las autoridades locales enfrentan una emergencia humanitaria urgente.



