GRABADO el 04-08-2025

DINA TRAGÓ SALIVA Dina Boluarte y Janet Tello se lanzan dardos directos por la Corte IDH

MIRADAS QUE MATAN Dina Boluarte y Janet Tello se enfrentaron a través de sus discursos por el Día del Juez y la Jueza. La presidenta del Poder Judicial no escatimó en llamar la atención a las autoridades que menosprecian el trabajo de la Corte IDH y, por lo tanto, exigen su salida inmediata del país. Dina Boluarte respondió con toda la ironía posible, asegurando que no permitirán que la Corte trate al Perú como si aún estuviéramos en el virreinato, intentando así enmendar sus polémicas declaraciones pasadas sobre que el país no es una colonia de la CIDH.



En tanto, el cardenal Carlos Castillo recordó una canción que resume el dolor y la desdicha de quien no encuentra justicia en la tierra. Curiosamente, Falsía es la misma canción que Dina Boluarte entonó con orgullo cuando formaba parte del gabinete de Pedro Castillo. El cardenal pidió a los jueces no temblar ante la sumisión cuando se trata de defender la dignidad de la persona humana, y les advirtió que no se dejen confundir por recetas que ya han hundido a muchos pueblos en la desgracia.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe





noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

dinaboluarte poderjudicial janettello justiciatv corteidh corteinteramericana cidh

Desde El Búho pe

RECURRENTE INGRESO ILEGAL Bus con 55 extranjeros indocumentados fue intervenido en Tumbes.

Lambayeque: 800 mil viviendas serán censadas en el departamento PASÓ EN EL PERÚ.

Mil candidatos disputarán el Congreso y la presidencia en 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Loreto: Alcalde pide colaborar con censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Delitos relacionados con el sicariato se incrementó en julio, en comparación con 2024.

Junín: Agricultor se encadena en gobierno regional para exigir pago de daños por choque de camioneta.

NOCAUT A DINA Y AL CONGRESO Sistema judicial noquearon a congresistas y Dina al mismo tiempo.

PASÓ EN EL PERÚ: Alcalde pide colaborar con censo 2025, delitos por s1cari4t0 aumentan en Arequipa.

La Libertad: Consejero denuncia agresión y amenazas de muerte por parte de gerente del Gore.

Junín: Empresa sin experiencia que ganó S/300 millones en La Libertad ejecutará hospital de Satipo.

DINA TRAGÓ SALIVA Dina Boluarte y Janet Tello se lanzan dardos directos por la Corte IDH.

¡ESTALLÓ EL CONGRESO! José Domingo Pérez ENFRENTA al Alejandro Muñante en picante sesión.

DESATÓ ALARMA Rayos, fuertes vientos y granizada causaron estragos en Ayacucho.

DIÓ PENA AJENA Vergonzoso y fofo: abogado de víctimas critica duramente discurso de Boluarte.

El Pasacalle Regional 2025.

Además hoy día 05 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.