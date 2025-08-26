GRABADO el 26-08-2025

LANZARON BOMBAS LACRIMÓGENAS Comuneros que protestaban contra minera denuncian represión policial

REPORTARON HERIDOS La comunidad campesina de Huaripampa, en Áncash, fue escenario de un violento enfrentamiento durante un paro indefinido contra la minera Antamina. Los comuneros denunciaron que fueron reprimidos por la Policía con bombas lacrimógenas y perdigones. Reportaron al menos una persona herida y varios detenidos. Además, acusaron a las fuerzas del orden de incendiar chozas y enseres ubicados en sus terrenos. Por otro lado, se informó que durante las protestas también fueron incendiadas maquinarias de empresas que brindan servicios a la minera. Este martes, comuneros y representantes de Antamina sostuvieron una reunión para intentar destrabar el conflicto sin embargo, el diálogo se rompió ante la ausencia de propuestas concretas por parte de la empresa, según señalaron los dirigentes. En ese contexto, se prevé que las protestas continúen en los próximos días.



