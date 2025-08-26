GRABADO el 26-08-2025

Rospigliosi pide la destitución de juez Carhuancho por no acatar su norma Pico a Pico

Hoy en Pico a pico:

- Rospigliosi pide la destitución de juez Carhuancho por no acatar su norma

- Vizcarra sería nuevamente trasladado y a Betssy Chávez no la mueven

- Ministroll es defendido por el premier, pero o las tiene todas consigo

- Cosas que solo pasan en el Perú



PASÓ EN EL PERÚ: Trece familias resisten desalojo en la antigua Morococha pese a avance minero.

LANZARON BOMBAS LACRIMÓGENAS Comuneros que protestaban contra minera denuncian represión policial.

¡SE VIENE EL REAL GOLPE! Santivañez anuncia reforma total del PJ y la salida de Perú de la CIDH.

"¡SOMOS LAS VÍCTIMAS!" Congreso empuja con fuerza ley de amnistía desafiando a quienes se opongan.

Rospigliosi pide la destitución de juez Carhuancho por no acatar su norma Pico a Pico.

¿DINA BIEN RECIBIDA POR 1RA VEZ? Santa Rosa: Exalcalde destaca visita presidencial a la frontera.

¡EL PERÚ LO NECESITA! Entérate qué congresistas saltaron en un pie ante el retorno de Santivañez.

¡SE ENFADÓ! Ollanta Humala confronta a la Fiscalía desde Barbadillo: "Disculpe mi pasión, así soy".

Todos los pecados de Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿MU3RTE SEGURA? La vida de Betssy Chávez en manos del ministro de Justicia, o sea de Santivañez.

PASÓ EN EL PERÚ: Fuertes oleajes cobran una vida y destruyen 200 embarcaciones en Lambayeque.

¿GIRO INESPERADO? Presidenta del TC y Fiscal de la Nación coinciden para sepultar BLINDAJE A DINA.

DEJÓ DESTRUCCIÓN A SU PASO Oleaje anómalo hundió embarcaciones y causó alarma en la costa peruana.

Vizcarra a Ancón y atentados en varias ciudades de Colombia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: César Acuña de APP de opone a aumento de sueldo de diputados y senadores.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

