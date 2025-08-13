GRABADO el 13-08-2025

Cusco: Denuncian cobros irregulares para ingresar a la Montaña de Siete Colores PASÓ EN EL PERÚ

A la crisis de Machu Picchu, se suma un nuevo conflicto en el segundo atractivo más visitado de Cusco: la Montaña de Siete Colores. Pese a haberse registrado incluso la muerte de un dirigente por pugnas entre comunidades que habitan cera a la montaña, el abogado de la comunidad de Chihuani, Franco Navarro, advierte sobre un nuevo presunto cobro irregular por el ingreso al atractivo turístico.

