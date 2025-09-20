GRABADO el 20-09-2025

MIEDO EN PALACIO Represión descontrolada de la PNP por masiva marcha de la "Generación Z"

La convocatoria a la marcha de la llamada "generación Z" contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso fue masiva, al punto de que se desplegó un número exagerado de policías para contener la concentración. La indignación derivó en enfrentamientos entre agentes y manifestantes en puntos álgidos como la plaza San Martín y la Av. Abancay. A medida que pasaba la noche los jóvenes continúaron sumándose provocando fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden. Como consecuencia, se han registrado varios jóvenes heridos por perdigones, además de periodistas y algunos policías afectados.



La convocatoria ha tenido respuesta por jóvenes y estudiantes a nivel nacional, en Arequipa, Cusco, Huancayo y otras regiones se sumaron al llamado.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



generacionz protestaperu urgente loultimo protesta dibujitos congresodelperu dinaboluarte noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Arequipa y la música altiplánica: El llamado del Círculo de Mujeres Sikuri a la tolerancia cultural.

MAL MANEJO Presidenta de Asociación Turística alerta sobre acaparamiento de entradas a Machu Picchu.

Susel Paredes, con raíces volcánicas El Regreso.

MIEDO EN PALACIO Represión descontrolada de la PNP por masiva marcha de la "Generación Z".

¡GRAVE ERROR! Lilia Oria advierte que congresistas subestiman a la población con la "Ley Pro-AFP".

Susel Paredes, el lenguaje loncco y su vínculo con Arequipa El Regreso.

Lambayeque: UNPRG recuperan más de 80 hectáreas invadidas PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Oscorima gobernador regional descarta candidatura en 2026 y marca distancia de coyuntura.

Junín: Chinalco se lleva enseres de familias desalojadas de la antigua Morococha PASÓ EN EL PERÚ.

¿GÁLVEZ, EL NUEVO FISCAL? Se concreta venganza de Dina y la mafia: le dicen adiós a Delia Espinoza.

PASÓ EN EL PERÚ: Chinalco se lleva enseres de familias desalojadas de la antigua Morococha.

Delia Espinoza destituida, el sueño de Fuerza Popular Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡EL COLMO! La gota que colmó el vaso en Machu Picchu: paro reveló crisis en gestión turística.

NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser amigable.

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio".

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.