2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 26 DE SETIEMBRE DEL 2025.

PNP confirma que José Miguel Castro se suicidó en su vivienda de Miraflores.

Luis Vargas sobre captura de "El Monstruo": "Es quizás la más importante de la última década".

Juan Fretes: Extradición de El Monstruo podría durar entre 40 y 90 días hábiles.

Surquillo: retienen a pareja dentro de carro para robarles pertenencias y contraseñas.

Gerente de Seguridad de Chorrillos denuncia amenazas tras desalojo en playa Pescadores.

Ministerio de Cultura y ATU lanzan campaña contra la discriminación en el Metropolitano.

Exproductor de Maju Mantilla denuncia a Gustavo Salcedo de agresión: Lo he reconocido.

Peritos contradicen a la PNP: muerte de José Miguel Castro no sería suicidio.

Agentes paraguayos hablaron en guaraní para evitar filtraciones durante captura del 'Monstruo'.

General Marco Conde asegura cooperación continua con Paraguay en búsqueda de El Monstruo.

Cayó "El Monstruo": ¿Quién cobrará el millón de soles ofrecido por su paradero?.

Sicarios atacan a dos obreros en el Rímac: alcalde exige estado de emergencia ante ola criminal.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

