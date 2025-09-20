Noticias de 20 de septiembre: TRUMP PIDE DEPORTAR A 300 MIL VENEZOLANOS Noticiero
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema que le permita deportar a más de 300 mil venezolanos amparados por el TPS, en medio de un duro debate sobre inmigración. Además, publicó un nuevo video de un ataque militar contra una presunta narcolancha en aguas internacionales, lo que ha generado preocupación en Latinoamérica por un posible choque con Venezuela.
Desde la esfera judicial, un juez federal en Florida rechazó la demanda de Trump contra The New York Times por 15.000 millones de dólares, calificándola como inadmisible.
En Medio Oriente, Irán denunció presión injusta tras la reimposición de sanciones internacionales aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos.
Y en Europa, Estonia acusó a Rusia de violar su espacio aéreo con tres cazas MIG-31, un hecho que la OTAN calificó como una provocación extremadamente peligrosa.
Trump Venezolanos TPS MigraciónEEUU Narcolancha Caribe Maduro Venezuela NewYorkTimes Irán SancionesONU Rusia OTAN Estonia NoticiasInternacionales NoticiasHoy
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Trump deportación venezolanos
TPS venezolanos Estados Unidos
Corte Suprema Trump
Donald Trump inmigración
ataque militar narcolancha
Trump narcolancha Caribe
Comando Sur Estados Unidos
Maduro vs Estados Unidos
demanda Trump New York Times
Trump contra medios
Irán sanciones ONU
programa nuclear de Irán
sanciones internacionales a Irán
Estonia incursión rusa
cazas MIG Rusia Estonia
OTAN vs Rusia
noticias internacionales hoy
política internacional 2025
Desde Diario Gestión
Noticias de 21 de septiembre: CANADÁ, U.K Y AUSTRALIA RECONOCEN AL ESTADO PALESTINO Noticiero.
EN VIVO FUNERAL DE CHARLIE KIRK EN ARIZONA: TRUMP Y MILES ASISTEN Gestión.
DESERCIONES MILITARES REVELAN PÁNICO EN EL ALTO MANDO CHAVISTA I Gestión.
DISNEY suspende a JIMMY KIMMEL: polémica por libertad de EXPRESIÓN en EE.UU. Gestión.
VENEZUELA denuncia GUERRA NO DECLARADA tras presencia de buques de EE.UU. Gestión.
Noticias de 20 de septiembre: TRUMP PIDE DEPORTAR A 300 MIL VENEZOLANOS Noticiero.
ALERTA POR CHANTAJE MILITAR Y ÉXODO JUVENIL EN VENEZUELA RadarClips.
EE.UU. publica NUEVO VIDEO de ataque contra presunta NARCOLANCHA en el Caribe Gestión.
GENERAL DESERTOR VENEZOLANO ESTARÍA REVELANDO SECRETOS DE MADURO.
OBLIGAN A JÓVENES A SUMARSE AL EJÉRCITO EN VENEZUELA.
Noticias de 19 de setiembre: CÚPULA CHAVISTA PODRÍA ENTREGAR A MADURO A EE.UU. Noticiero.
VENEZUELA NO IGUALA EL PODERÍO MILITAR DE EE.UU. RadarClips.
ARMAN A CIUDADANOS PARA OBLIGARLOS A DEFENDER LA "REVOLUCIÓN" RADAR24.
Noticias de 19 de setiembre: MADURO PIDE A MILITARES ENSEÑAR USO DE ARMAS A CIVILES Noticiero.
MADURO enviará MILITARES para entrenar con armas a la población de VENEZUELA Gestión.
Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.