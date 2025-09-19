Noticias de 19 de setiembre: MADURO PIDE A MILITARES ENSEÑAR USO DE ARMAS A CIVILES Noticiero
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este jueves el inicio de un despliegue militar en la isla La Orchila bajo la llamada operación Caribe Soberano 200. Según Padrino, los cuarteles visitarán los barrios populares, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entrenando a la población en el manejo de armas como parte de un ejercicio bastante completo, en respuesta al despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. CaribeSoberano200 LaOrchila Venezuela
En Europa, la Unión Europea anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia orientado al sector energético y financiero. Se espera que las medidas incluyan restricciones al petróleo, gas natural licuado (LNG), bancos rusos y criptomonedas, como parte de los paquetes ya en marcha para reducir la dependencia energética de Moscú. Rusia UE SancionesEnergéticas LNG
En Gaza, la ofensiva militar israelí se intensifica: aviones, tanques y artillería han bombardeado unos 150 objetivos en 24 horas, en lo que parece una preparación para un avance terrestre destinado a liberar a rehenes retenidos por Hamás. Las condiciones humanitarias empeoran, con desplazamientos masivos y falta de refugio seguro. Gaza Israel Hamás CrisisHumanitaria
El Pentágono confirmó que Estados Unidos gastó cerca de 500 millones de dólares en interceptores THAAD durante la reciente guerra de 12 días con Irán. Más de 150 misiles THAAD fueron disparados para proteger a Israel de amenazas balísticas, lo que ha llevado al Departamento de Defensa a solicitar fondos de emergencia para reponer el arsenal. THAAD DefensaMisilística Pentágono Seguridad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, mantuvieron una llamada clave para definir el destino de TikTok en el país norteamericano. Washington había amenazado con prohibir la aplicación, utilizada por 170 millones de estadounidenses, a menos que su matriz, ByteDance, vendiera la filial estadounidense.
CaribeSoberano200 PresenciaMilitar SancionesRusia GasLicuado Gaza Hamás THAAD DefensaIsrealí Pentágono CrisisGlobal
