Noticias de 19 de setiembre: MADURO PIDE A MILITARES ENSEÑAR USO DE ARMAS A CIVILES

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este jueves el inicio de un despliegue militar en la isla La Orchila bajo la llamada operación Caribe Soberano 200. Según Padrino, los cuarteles visitarán los barrios populares, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entrenando a la población en el manejo de armas como parte de un ejercicio bastante completo, en respuesta al despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. CaribeSoberano200 LaOrchila Venezuela

En Europa, la Unión Europea anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia orientado al sector energético y financiero. Se espera que las medidas incluyan restricciones al petróleo, gas natural licuado (LNG), bancos rusos y criptomonedas, como parte de los paquetes ya en marcha para reducir la dependencia energética de Moscú. Rusia UE SancionesEnergéticas LNG

En Gaza, la ofensiva militar israelí se intensifica: aviones, tanques y artillería han bombardeado unos 150 objetivos en 24 horas, en lo que parece una preparación para un avance terrestre destinado a liberar a rehenes retenidos por Hamás. Las condiciones humanitarias empeoran, con desplazamientos masivos y falta de refugio seguro. Gaza Israel Hamás CrisisHumanitaria

El Pentágono confirmó que Estados Unidos gastó cerca de 500 millones de dólares en interceptores THAAD durante la reciente guerra de 12 días con Irán. Más de 150 misiles THAAD fueron disparados para proteger a Israel de amenazas balísticas, lo que ha llevado al Departamento de Defensa a solicitar fondos de emergencia para reponer el arsenal. THAAD DefensaMisilística Pentágono Seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, mantuvieron una llamada clave para definir el destino de TikTok en el país norteamericano. Washington había amenazado con prohibir la aplicación, utilizada por 170 millones de estadounidenses, a menos que su matriz, ByteDance, vendiera la filial estadounidense.

entrenamiento al pueblo venezolano con armas
despliegue de buques de guerra de EE.UU. en el Caribe
sanciones energéticas de la UE contra Rusia
compra de gas ruso y cripto sancionada
bombardeos en Gaza y posible ofensiva terrestre
gasto masivo en interceptores THAAD
vulnerabilidad del arsenal militar
impacto humanitario en Palestina

NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

