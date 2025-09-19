MADURO enviará MILITARES para entrenar con armas a la población de VENEZUELA Gestión
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegarán hacia barriadas populares para entrenar a la población en el uso de armas. Esta medida se da en medio de una escalada de tensión con Estados Unidos, atribuida al despliegue de buques de guerra en el Caribe que Caracas considera una amenaza. Maduro FANB EstadosUnidos TensiónCaribe
El plan militar se inscribe dentro de la maniobra mayor conocida como Caribe Soberano 200, que incluye ejercicios en la isla La Orchila con maniobras aéreas, marítimas y terrestres. Según reportes oficiales, más de 2.500 efectivos participarán en estos ejercicios, que buscan demostrar capacidad defensiva frente a lo que el régimen califica de provocaciones desde el exterior. CaribeSoberano200 LaOrchila
Maduro sostuvo que este entrenamiento a civiles será dirigido a quienes se han alistado en la Milicia Bolivariana y vecinos de comunidades populares, con el objetivo de preparar defensas territoriales. La instrucción se llevaría a cabo en los circuitos comunales, con los cuarteles acercándose al pueblo para capacitación directa. MiliciaBolivariana DefensaComunal
CaribeSoberano200 NicolásMaduro FANB MiliciaBolivariana BarriosArmados SoberaníaVenezolana EntrenamientoCivil TensiónCaribe DespliegueMilitar DefensaComunal
militares enseñarán manejo de armas en barrios
entrenamiento en comunidades venezolanas
operativos inmensos en La Orchila
respuesta al despliegue de EE.UU. en el Caribe
milicianos forman parte del plan defensivo
soberanía nacional ante amenazas externas
