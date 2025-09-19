GRABADO el 19-09-2025

OBLIGAN A JÓVENES A SUMARSE AL EJÉRCITO EN VENEZUELA

ALERTA POR CHANTAJE MILITAR Y ÉXODO JUVENIL EN VENEZUELA RadarClips.

EE.UU. publica NUEVO VIDEO de ataque contra presunta NARCOLANCHA en el Caribe Gestión.

GENERAL DESERTOR VENEZOLANO ESTARÍA REVELANDO SECRETOS DE MADURO.

OBLIGAN A JÓVENES A SUMARSE AL EJÉRCITO EN VENEZUELA.

Noticias de 19 de setiembre: CÚPULA CHAVISTA PODRÍA ENTREGAR A MADURO A EE.UU. Noticiero.

VENEZUELA NO IGUALA EL PODERÍO MILITAR DE EE.UU. RadarClips.

ARMAN A CIUDADANOS PARA OBLIGARLOS A DEFENDER LA "REVOLUCIÓN" RADAR24.

Noticias de 19 de setiembre: MADURO PIDE A MILITARES ENSEÑAR USO DE ARMAS A CIVILES Noticiero.

MADURO enviará MILITARES para entrenar con armas a la población de VENEZUELA Gestión.

EE.UU. TIENE ARSENAL MODERNO Y VENEZUELA ARMAS OBSOLETAS.

¿Qué es la OPERACIÓN VÍBORA de EE.UU. que ya muestra resultados en el CARIBE? Gestión.

DONALD TRUMP: "PUTIN ME HA DECEPCIONADO" Gestión.

LEY PANA: FONDOS DE CORRUPCIÓN IRÁN A RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA.

MADURO exhibe sus aviones caza Sukhoi Su-30 que usará contra EE.UU. sí invaden VENEZUELA Gestión.

PACÍFICO CONFISCA DROGA, CARIBE DESTRUYE Y MATA TRIPULANTES.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

