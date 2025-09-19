¿Qué es la OPERACIÓN VÍBORA de EE.UU. que ya muestra resultados en el CARIBE? Gestión
La Operación PacificViper, lanzada en agosto por la Guardia Costera y la Marina de EstadosUnidos, ha logrado un decomiso histórico de más de 34 toneladas de cocaína en el PacíficoOriental. En cerca de veinte interdicciones durante este periodo, se interceptaron embarcaciones sospechosas y cientos de miles de kilos de droga han sido asegurados antes de que llegaran a territorio estadounidense.
El operativo produjo también la detención de 59 presuntos traficantes, según los reportes oficiales. Esto indica no solo acciones de interdicción, sino investigaciones sobre redes criminales complejas, logística marítima, rutas de salida desde América del Sur, y posibles nexos con organizaciones criminales transnacionales.
Por otra parte, el promedio diario de decomiso supera los 820 kilos de cocaína operada cada día en alta mar, un volumen que refleja la magnitud del operativo y el serio compromiso del gobierno estadounidense bajo la etiqueta de mano dura en contra del narcoterrorismo.
OperaciónPacificViper GuardiaCosteraEEUU Narcotráfico CocaínaInterceptada PacíficoOriental TráficoMarítimo InterdicciónDeDroga SeguridadNacional CartelesSudamericanos ManoDuraContraElNarco
más de 34 toneladas de cocaína decomisadas
promedio de 820 kilos diarios interceptados
operación conjunta Guardia Costera y Marina
rutas marítimas de Sudamérica cerradas
arresto de 59 presuntos narcotraficantes
manos duras contra narcoterrorismo
estrategias marítimas de interdicción
