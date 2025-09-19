VENEZUELA NO IGUALA EL PODERÍO MILITAR DE EE.UU. RadarClips
El coronel en retiro del ejército de Estados Unidos ManuelSupervielle, explicó que la notificación de DonaldTrump al Congreso responde a la War Powers Act, que obliga al presidente a informar sobre acciones militares, las cuales se justifican bajo el principio de autodefensa recogido en la Carta de la ONU. Señaló que Estados Unidos sostiene que las operaciones contra narcolanchas tienen un sustento legal, aunque en el Caribe actúa con una estrategia más agresiva al considerar que existe un vínculo directo con el régimen de Maduro, mientras que en el Pacífico se procede bajo el marco de la aplicación de la ley.
Sobre la difusión de videos militares con sonidos de tic tac, el coronel señaló que se trata de una clara operación psicológica para presionar al régimen venezolano. Sin embargo, advirtió que, pese a la diferencia abismal en capacidades militares entre EE.UU. y Venezuela, un eventual cambio en el poder no sería sencillo, ya que la estructura del régimen permanece sólida y el reemplazo de Maduro no garantizaría necesariamente una transición inmediata hacia un escenario más estable.
