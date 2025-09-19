Noticias de 19 de setiembre: CÚPULA CHAVISTA PODRÍA ENTREGAR A MADURO A EE.UU. Noticiero
Un alto mando militar del régimen chavista habría desertado y colaboraría con Estados Unidos: se trata del general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, ex jefe de Recursos Humanos de la Aviación Militar Venezolana, quien según reportes está aportando información sobre la cúpula militar y presuntos vínculos con el Cartel de los Soles. Esta fuga se interpreta como una señal clara de fractura interna del chavismo.
En paralelo, crece el rechazo dentro de Venezuela contra el reclutamiento juvenil. Habitantes de barriadas populares denuncian presiones para alistarse en cuerpos militares o milicianos, lo que muchos ven como un intento de fortalecer al régimen ante la percepción de una amenaza externa y debilidad institucional. Este fenómeno coincide con anuncios oficiales de entrenamiento armamentístico en comunidades populares.
Vladimir Padrino López anunció además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) va a entrenar pobladores en el manejo de armas, visitando circuitos comunales y comunidades. Esta medida forma parte de un patrón creciente de militarización ciudadana, que se interpreta como respuesta directa al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
En otro frente internacional, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, hizo un llamado a cerrar filas en torno a la narrativa de que Israel es el enemigo principal de la región. Esto sucede mientras el gobierno del Líbano afronta presiones de EE.UU. y aliados para desarmar el movimiento, lo que intensifica los debates geopolíticos en Medio Oriente.
