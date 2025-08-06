GRABADO el 06-08-2025

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ

El gobernador regional de Loreto, René Chávez Silvano, rechazó las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien acusó al Perú de una supuesta invasión en territorio fronterizo en la Amazonía peruana.

loreto santarosa gustavopetro colombia peru

