GRABADO el 07-08-2025

7 de agosto de 2025

Desde Cosmos Perú

Gore invierte más de s/. 520 mil en mejoramiento del área de emergencia.

¡Hoy salimos a conocer Nueva Delhi! Acompáñanos. MEAIndia.

Intento de asalto dejó a vigilante herido.

Tras luchar por su vida, menor falleció en hospital.

Una familia es amenazada si no paga cupo.

Atacan de varios disparos a ex pareja de alias "cueto".

¡Hola, India! Hoy iniciamos una nueva aventura en este increíble país. MEAIndia.

7 de agosto de 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL.

¡Nos vamos a una nueva aventura! ¿Te imaginas a dónde vamos? .

Un promedio de 1600 censistas visita casa por casa en toda la región.

Asociación pide apoyo para cuidado de perritos rescatados.

120 mujeres emprendedoras de El Porvenir serán beneficiadas.

Incautan bienes de discoteca por incumplir con ordenanzas.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Gore invierte más de s/. 520 mil en mejoramiento del área de emergencia

video

¡Hoy salimos a conocer Nueva Delhi! Acompáñanos. MEAIndia

video

Intento de asalto dejó a vigilante herido

video

Tras luchar por su vida, menor falleció en hospital

video

Una familia es amenazada si no paga cupo

video

Atacan de varios disparos a ex pareja de alias "cueto"

video

¡Hola, India! Hoy iniciamos una nueva aventura en este increíble país. MEAIndia

video

7 de agosto de 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL

video

¡Nos vamos a una nueva aventura! ¿Te imaginas a dónde vamos?

video

Un promedio de 1600 censistas visita casa por casa en toda la región

video

Asociación pide apoyo para cuidado de perritos rescatados

video

120 mujeres emprendedoras de El Porvenir serán beneficiadas

video

Incautan bienes de discoteca por incumplir con ordenanzas

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Bomba atómica sobre Nagasaki

Bomba atómica sobre Nagasaki

Día Internacional de Coworking

Día Internacional de Coworking

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 09 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo